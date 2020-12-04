Врач-инфекционист: мы обеспечены медпрепаратами для лечения COVID-19 на уровне ведущих клиник мира

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Врачи в Беларуси обеспечены медицинскими препаратами для лечения COVID-19 на уровне ведущих клиник мира. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист принимала участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области, где, по ее словам, Президент предметно интересовался у врачей, чего еще им не хватает для работы.

"Я даже не смогла сформулировать, чего не хватает, потому что такое внимание уделяется этой инфекции сейчас. Поступают медицинские препараты, в том числе очень дорогостоящие (один флакон стоит порядка тысячи долларов), - отметила она. - У нас медикаментозно есть абсолютно все. Мы обеспечены теми препаратами, которые сегодня используются ведущими клиниками мира. Отслеживаем все (новинки. - Прим. БЕЛТА), и все, что только появляется, сразу у нас внедряется".

Как отметила главврач, белорусское здравоохранение очень быстро реагирует на мировые достижения в медикаментозной терапии коронавируса. Все препараты имеются в необходимом объеме: они "не льются рекой", но их количество достаточное, чтобы врачи назначали их по показаниям. Важно при этом, чтобы врачу хватало профессиональных знаний для своевременного назначения препаратов.

Что касается наличия оборудования, то из имеющихся в Витебской области 644 аппаратов ИВЛ задействованы 65.

Кроме того, Татьяна Ковалева с профессиональной точки зрения ответила на замечания, что доктора повторно используют некоторые средства индивидуальной защиты. "Это не говорит о дефиците. Дело в том, что отработаны уже определенные методики обезвреживания СИЗов, в частности, кварцем. И ни один человек из медперсонала у нас не заразился из-за этого", - пояснила она.

По ее словам, весь коллектив больницы работает сплоченно, понимая свою ответственность. Хотя работать приходится очень напряженно.

Врачи-инфекционисты также оказывают консультативную помощь коллегам на местах. Татьяна Ковалева рассказала, что ситуация с коронавирусом в малых городах и районах Витебской области контролируемая, там нет большого наплыва больных. Но вместе с тем нет и такого количества инфекционистов. "Мы проводим огромную консультативную работу не только в режиме онлайн или телемедицинских коммуникаций, но и на выездах", - рассказала она.-0-