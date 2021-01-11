11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2020 год в Беларуси был самым теплым за последние 140 лет. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошедший 2020 год был аномально теплым - самым теплым за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1881 года. Среднегодовая температура воздуха составила плюс 9,1, что на 2,4 градуса выше нормы. До этого рекордсменом был 2019 год со среднегодовой температурой плюс 8,8 градуса. Так что два последних года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений на территории Беларуси", - рассказала Наталья Клевец.

Зимний сезон 2019/2020 годов также был аномально теплым. Средняя температура составила плюс 1,5, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой теплой зимы на территории Беларуси ранее ни разу не отмечалось.

В декабре среднемесячная температура превысила норму на 5,2 градуса, в январе - на 5,5, в феврале - на 5,9 градуса. Январь 2020 года был самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Максимальная температура воздуха за зиму 2019/2020 годов (плюс 12,8) была зафиксирована в Дрогичине 18 декабря 2019 года, минимальная (минус 11,1) - на станции Езерище 8 февраля 2020-го.

Весна 2020 года была близка к климатической норме. Средняя температура воздуха в сезоне составила плюс 7,1 градуса. Март выдался теплым (на 3,4 градуса выше нормы). Так тепло в этом месяце на территории Беларуси бывает раз в 10-15 лет. Апрель был несколько холоднее обычного (на 0,5 градуса ниже нормы). Май выдался холодным (ниже нормы на 2,4 градуса). Последний раз на территории Беларуси такой холодный май был отмечен в 1999 году. Максимальная температура воздуха за весенний сезон была зафиксирована 11 мая на метеостанции Житковичи и составила плюс 28,9. Минимальная - 24 марта в Березинском заповеднике (минус 10,9 градуса).

Летний сезон выдался теплым со средней температурой воздуха плюс 18,8, что на 1,4 градуса выше нормы. Но температурный режим был неоднородным. Июнь был очень теплым (на 3,2 градуса выше нормы). Июль был близок к климатической норме. Август выдался теплее обычного (на 1,3 градуса выше нормы). Максимальное значение температуры воздуха за лето (плюс 34,4) было отмечено в Жлобине 11 июня, минимальное (плюс 3,1) - в Бобруйске 14 августа.

Осень 2020 года была очень теплой. Средняя температура воздуха составила плюс 9,7, что на 3,1 градуса выше нормы. Такой теплой осени на территории Беларуси не отмечалось ни разу. Сентябрь 2020 года стал вторым в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному за всю историю метеонаблюдений, октябрь - первым. В ноябре средняя температура превысила норму практически на 3 градуса. Так тепло в ноябре бывает примерно раз в 9 лет.

В декабре температурный фон был выше нормы на 2,5 градуса. Так тепло в этом месяце за период с 1945 года бывало в среднем раз в 5 лет, а за последние 20 лет - раз в 2-3 года.

"Мы уже второй год подряд отмечаем недобор осадков. В среднем на территории страны в 2020 году выпало 594 мм, или 92% климатической нормы. Самым влажным был июнь (104 мм, или 129% нормы), а самым сухим - апрель (13 мм, или 34% нормы). Самая высокая скорость ветра за прошедший год в Беларуси составила 27 м/с. Она была отмечена 14 марта на станции Гродно и 10 июня на гидропосту Улла", - добавила Наталья Клевец.-0-

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