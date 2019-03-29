Администрация Президента проверит, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 2-5 апреля. Этот выездной прием будет особенным. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Так, 2 апреля заместитель начальника главного экономического управления - начальник управления развития регионального потенциала Светлана Скалабан с 12.00 до 15.00 проведет прием в Несвижском райисполкоме.

Помощник Президента Александр Косинец 3 апреля встретится с гражданами в Борисовском райисполкоме. Он будет принимать с 10.00 до 13.00.

На 4 апреля запланирован прием граждан в Дрогичинском райисполкоме, где с людьми с 11.00 до 14.00 встретится помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. С 10.00 до 11.00 он проведет прямую телефонную линию. В Мозырском райисполкоме также 4 апреля у граждан будет возможность пообщаться с помощником Президента - инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко. С 14.00 до 15.00 сделать это можно будет по телефону, а с 15.00 до 17.00 - на личном приеме.

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк 5 апреля с 11.00 до 14.00 проведет прием граждан в Сенненском райисполкоме. Планируется, что в этот же день помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович проведет в Островецком райисполкоме прямую телефонную линию (с 10.00 до 12.00) и личный прием (с 12.00 до 14.00). Первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь встретится с гражданами в Дрибинском райисполкоме также 5 апреля с 12.00 до 15.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. После 7 апреля выездные приемы продолжатся.

Президент Александр Лукашенко держит работу с обращениями граждан на постоянном контроле. Власть должна постоянно быть в контакте с населением, встречаться с трудовыми коллективами, гражданами. Это сегодня одна из самых удобных и востребованных форм работы среди населения, которая позволяет не только узнать и решить беспокоящие граждан вопросы, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах, оценить работу местной вертикали власти.

Кроме того, выездные личные приемы в регионах позволяют проживающим там гражданам в полной мере воспользоваться своим правом на обращение. Далеко не у всех людей имеется возможность обращаться к руководителям и должностным лицам государственных органов власти в Минске, где, как правило, большинство из них и ведут личные приемы. Проблемы будут рассматриваться и решаться как на месте, так и, в случае необходимости, после приема с привлечением республиканских органов управления.

Накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-