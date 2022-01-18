Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан справился с этой бедой при помощи ОДКБ. Сейчас там ситуация нормализуется, стабилизируется. Единственное, конечно, что силами самого Казахстана надо будет выправить ситуацию и привести в порядок то, что было разрушено в результате агрессивных действий разнузданной толпы", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех. "Для Беларуси в том числе. Считаю, что многие "горячие головы" охладит эта ситуация. Если кто-то еще вынашивает планы переустройства в нашей республике, то должен задуматься, к чему это может привести, - отметил первый зампредседателя. - Все мы видим, что могло бы произойти в Республике Беларусь, если бы вовремя власти жестко не отреагировали на те события, которые у нас были в 2020 году".

Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Постоянные полномочные представители обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, утвердят план работы СППП на 2022 год.-0-

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