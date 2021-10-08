Батура: Беларусь и Россия всем формам давления должны противопоставить сплоченность и взаимовыручку

8 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия всем формам давления и вызовов должны противопоставить сплоченность и взаимовыручку. Такое мнение высказал председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура на открытии 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание, что формы давления на Беларусь и Россию приобрели системный характер. "Санкции по надуманным поводам, безосновательные обвинения, попытки вмешательства во внутренние дела стали нормой отношения к нашим странам так называемых демократических государств, не видящих в своем глазу бревна, - продолжил Борис Батура. - А это значит, что наряду с вопросами торгово-экономического и культурного взаимодействия города-побратимы не должны забывать и о взаимодействии в формировании объективного имиджа наших стран, в идейно-нравственном, патриотическом воспитании молодежи, формировании у подрастающего поколения активной и национально ориентированной гражданской позиции".

"Всем формам санкций, давлений и вызовов мы можем и должны противопоставить нашу сплоченность, взаимовыручку и инициативу", - заявил руководитель "Породненных городов".

Он обратил внимание на важность того, что встреча началась с митинга-реквиема у монумента в честь матери-патриотки, посвященного Году народного единства. "Недалеко ушло 75-летие Великой Победы, наш общий праздник. Кстати, 10-я встреча именно к этой дате и была приурочена, если бы она состоялась в 2020 году, как это планировалось. Но эти важные даты остаются с нами всегда, как напоминание о долге - помнить и быть вместе", - сказал Борис Батура.-0-