13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует к концу года начать производство российской вакцины "Спутник V" по полному циклу, сообщил журналистам на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полный цикл производства "Спутник V" к концу этого года начнется на ул.Аранской на площадях "Белмедпрепаратов", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр не уточнил, в каких объемах планируется производить вакцину по полному циклу на производственной площадке в Минске. "Наша основная задача сейчас - чтобы это была качественная вакцина. Она должна повторять в полной мере существующую вакцину", - отметил он.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что для того производства, которое начнет выпускать вакцину "Спутник V", потом не составит никакого труда локализация вакцины "Спутник Лайт".

"Мы закупили вакцину "Спутник Лайт". Сейчас ее достаточно активно применяем. Ее локализация нужна будет только тогда, когда будет видно, что "Спутник Лайт" пойдет в широкий оборот и для этого будет экономическая целесообразность, - дополнил министр. - Наши коллеги, стратегические партнеры из Российской Федерации кроме "Спутник Лайт" разрабатывают еще детские вакцины на основе "Спутника V".

34-е заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств проходит в Минске 13-14 октября.

Членами совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Участие в заседании также принимают директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов. Предполагается, что Ханс Клюге поделится мнением об уроках, извлеченных в ходе пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них.-0-