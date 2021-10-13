Петришенко: Беларусь направила в этом году Br700 млн на борьбу с COVID-19

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь направила в этом году Br700 млн на борьбу с COVID-19 , сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы цифру называли, что по прошлому году это было более Br0,5 млрд. И это связано в том числе с закупкой лекарств, антисептиков и с доплатами врачам, которые работают в красных зонах. Мы уже по этому году наблюдаем, что на Br200 млн превысили параметры прошлого года", - сказал Игорь Петришенко.

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