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11:50 Беларусь получила доступ к закупкам на льготных условиях "Долутегравира" для лечения ВИЧ Общество
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Общество
01 декабря 2020, 11:50

Беларусь получила доступ к закупкам на льготных условиях "Долутегравира" для лечения ВИЧ

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В соответствии с этим документом Беларусь на льготных условиях получает доступ к дженерику лекарственного средства "Долутегравир", рекомендованному ВОЗ в качестве препарата первой линии для лечения ВИЧ, а также к комбинированным препаратам, содержащим долутегравир (тенофовир + ламивудин + долутегравир).

В соглашение включены также Азербайджан, Казахстан и Малайзия. Четыре страны, которые получат выгоду от этого соглашения, не включены в действующую лицензию Патентного пула и ViiV Healthcare, так как являются странами со средневысоким уровнем доходов, где ViiV Healthcare имеет патент на долутегравир.

В Минздраве добавили, что эти страны получают доступ к существующей добровольной педиатрической лицензии на долутегравир.

Патентный пул лекарственных средств - международная организация общественного здравоохранения, работающая над расширением доступа к жизненно важным лекарствам и содействием их разработке для стран с низким и средним уровнем доходов. Благодаря своей инновационной бизнес-модели Патентный пул сотрудничает с гражданским обществом, правительствами, международными организациями, промышленностью, сообществами пациентов и другими заинтересованными, чтобы определить приоритеты и лицензировать необходимые лекарственные средства и объединить интеллектуальную собственность для стимулирования производства дженериков и разработки новых формул. На сегодня Патентный пул подписал соглашения с 10 патентообладателями на 13 антиретровирусных препаратов против ВИЧ, одну технологическую платформу для лечения ВИЧ, 3 противовирусных препарата прямого действия от гепатита С и средство от туберкулеза.

Как отметил исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Чарльз Гор, расширение доступа к жизненно важным лекарствам для стран со средненизким и средним уровнями дохода является стержнем миссии. "Мы смогли достичь этого за последние 10 лет благодаря прочным партнерским отношениям с промышленностью, производителями дженериков, правительствами и гражданским обществом. Это новое и первое в своем роде соглашение с ViiV Healthcare, специально направленное на расширение доступа. Это означает, что люди, живущие с ВИЧ в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Малайзии, теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным, рекомендованным ВОЗ, схемам лечения на основе долутегравира", - сказал он.

По словам министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича, это был долгий и непростой процесс. Продуктивное сотрудничество Минздрава при содействии Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве с Патентным пулом, ВОЗ, ЮНЭЙДС привело к желаемому результату. Минздрав рассчитывает, что благодаря лицензионному соглашению Патентного пула и ViiV Healthcare долутегравир и ТЛД (тенофовир + ламивудин + долутегравир) будут доступнее для ВИЧ-инфицированных пациентов в Беларуси, что позволит повысить приверженность к лечению. "Открывается возможность конкуренции между производителями дженериков. Это даст возможность выводить на наш рынок лекарства гарантированного качества по более низкой цене", - добавил он.-0-

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