Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в законы о медиации

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, представляя документ в Овальном зале, проект закона подготовлен в целях обеспечения реализации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. "Конвенция подписана Беларусью в августе 2019 года. Ее значимость заключается в закреплении международно-правового механизма признания и исполнения международных медиативных соглашений. Субъекты хозяйствования, разрешившие спор с использованием процедуры медиации, смогут исполнить достигнутые договоренности в любом государстве - участнике конвенции", - рассказал он.

Законопроект предусматривает корректировку Хозяйственного процессуального кодекса, Налогового кодекса, закона "О медиации" в целях включения в них норм, позволяющих признавать и исполнять международные медиативные соглашения.

"Полагаем, что статус Беларуси как государства, являющегося изначальным подписантом конвенции, а также одного из первых государств, выразивших согласие на обязательность для него конвенции и осуществившего соответствующую корректировку национального законодательства для ее реализации, позволят укрепить имидж Беларуси как государства, выступающего за совершенствование международного регулирования в области международной торговли", - заключил Олег Слижевский.

Для Беларуси конвенция вступит в силу 15 января 2021 года. -0-

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Фото Андрея Покумейко