Беженцам на границе продолжают оказывать разнообразную помощь

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцам на границе продолжают оказывать помощь, доставляя все самое необходимое, передает корреспондент БЕЛТА.

19 ноября - 12-й день нахождения беженцев на белорусско-польской границе. Во временном пункте размещения в транспорно-логистическом центре, который создан по поручению Президента Беларуси, сейчас находятся около 2 тыс. человек.

Белорусская сторона обеспечивает их всем необходимым. В частности, питанием. Например, во время обеда. К беженцам военные доставили гречневую кашу с мясом. Первыми еду получают женщины и дети. Также в палатке, где выдается еда, по запросу можно получить и другие необходимые вещи, например, средства гигиены. Семьям с маленькими детьми выдают подгузники.

Также беженцам выдают продуктовые пакеты. В каждый входят 2 литра молока, хлеб, две банки мясных консервов, две банки рыбных консервов, пюре быстрого приготовления, колбаса, а также кондитерские изделия и даже фрукты, например, гранат. Всего в день беженцам выдают около 8 т продуктов. На складах создан необходимый запас, который постоянно пополняется, в том числе благодаря неравнодушным к чужой беде жителям Беларуси.

Обеспечили беженцев и спальными местами под крышей, постельными принадлежностями, выдали теплые вещи. Обустраивается и их быт. Есть не только питьевая вода, но и горячая - из котлов полевой кухни. Обеспечено круглосуточное медицинское сопровождение.

По просьбе беженцев у ТЛЦ начал работу автомагазин, есть возможность обменять валюту. Также сегодня к логистическому центру прибыл фудтрак. Из желающих приобрести шаурму и разнообразить рацион тут же выстроилась очередь.-0-