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Билеты на II Европейские игры можно будет приобрести в кассах оператора с 19 декабря

Общество 18.12.2018 | 20:56
Билеты категории "STANDART"
Билеты категории "STANDART"
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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты на II Европейские игры с 19 декабря можно будет приобрести в кассах официального оператора "Тикетпро", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Игр.

Старт офлайн-продаж будет дан в 12.00 в центральной кассе оператора в Минске на проспекте Машерова. Первым покупателем бумажных билетов станет талисман II Европейских игр 2019 года - лисенок Лесик.

"Одним из основных направлений подготовки билетной программы II Европейских игр стала защита от подделок. Помимо того, что каждый билет, как электронный, так и бумажный, будет защищен уникальным штрих-кодом, при изготовлении бумажных версий будут использованы дополнительные элементы защиты: 3D-голограмма, нанесение специальных UV-чернил и другие", - отметил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда.

Как сообщалось, начиная с 1 декабря 2018 года все желающие могут приобрести билеты на II Европейские игры через сайт www.minsk2019.ticketpro.by, а в Европе - через официальных реселлеров. В России билеты уже поступили в продажу 15 декабря на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru.

Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от Br5, или 2 евро (для иностранных граждан) до Br50, или 20 евро. На церемонию открытия билеты стоят от Br150 до Br300 в зависимости от категории места. Цены билетов на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от Br70 до Br150.

Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр составит 381 тыс. с возможностью увеличения их до 535 тыс. в зависимости от спроса и популярности вида спорта.-0-

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Евроигры, Европейские игры
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