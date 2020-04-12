Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция

12 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан прокомментировала достаточно серьезный рост количества инфицированных. "Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", - констатировала она.

"На 300-400 человек в день последние несколько дней есть увеличение. У нас увеличилось количество тестов. Мы максимально стараемся охватить тестированием абсолютно разные контингенты населения", - обратила внимание Елена Богдан.

Замминистра добавила, что представители ВОЗ, которые работали в Беларуси в составе экспертной миссии призвали белорусских коллег не успокаиваться. "Они говорили о том, что нам рано успокаиваться, и мы должны дальше продолжать готовить нашу систему здравоохранения для того, чтобы максимально оказать помощь всем нуждающимся", - сказала замминистра.-0-

В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19 Отвечая на вопрос, может ли контакт первого уровня остаться дома, если у него выявлен коронавирус, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сказала, что такие варианты прорабатываются.

Беларусь ждет полный отчет миссии ВОЗ в течение недели заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отметила, что к этому времени эксперты ВОЗ озвучили "предварительное, даже можно сказать тезисное заключение".