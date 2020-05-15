Более 12 тыс. решений о разморозке семейного капитала принято в Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принято уже более 12 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Об этом сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню семей.

Программа семейного капитала действует с 2015 года и является долгосрочной мерой в системе государственной поддержки многодетных семей. Она доказала свою эффективность: количество детей, рожденных третьими и последующими с 2015 по 2019 год, увеличилось на 40% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. И с 1 января программа продлена на новую пятилетку. С этого периода семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Но есть нюанс, характерный для программ обеих пятилеток: обратиться за назначением семейного капитала надо в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей. Это значит, что после 1 января этого года некоторые семьи открыли депозитные счета на детей, рожденных до этой даты. И по 30 июня 2020 года еще могут поступать обращения от семей за назначением капитала по старой программе.

Основной новацией семейного капитала стало расширение направлений его досрочного использования (независимо от периода времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала). Многодетные семьи могут потратить эти средства на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, получение на платной основе образования и медицинских услуг.

"По состоянию на 1 мая 2020 года для многодетных семей открыто 83,2 тыс. депозитных вкладов "Семейный капитал" на сумму $815,1 млн и Br38,2 млн. Активно пользуются семьи возможностью досрочного распоряжения этими средствами. Принято более 12 тыс. таких решений, из них более 90% - на улучшение жилищных условий", - сказала Марина Артеменко.

Причем больше всего таких решений принято в Брестской области (2832), далее идут Минская (2018), Гомельская (1942), Минск (1626), Гродненская область (1544), Витебская (1174) и Могилевская (1100).-0-

В Беларуси проживают более 108 тыс. многодетных семей В Беларуси в 2019 году создано 62,7 тыс. новых семей. Как и во многих европейских государствах, в Беларуси женщины и мужчины стали позже вступать в брак и откладывать рождение первенца.

Более Br2,6 млрд запланировано на выплату пособий семьям в этом году Самое значимое из пособий - по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Его размер варьируется от 35% среднего заработка по стране (с 1 февраля - Br405,5) - по уходу за первым ребенком, до 40% (Br463,4) - за вторым и последующими детьми.

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