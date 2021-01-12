12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 800 тыс. детей приняли участие в мероприятиях благотворительной акции "Наши дети", сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На республиканском уровне в акции приняли участие более 15 тыс. детей. Всего же по стране были охвачены различными мероприятиями, которые проходили в организациях и учреждениях, - более 800 тыс. детей", - рассказала Елена Симакова. В обязательном порядке мероприятия проходили с соблюдением необходимых санэпиднорм.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходила в Беларуси с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении проблем.

"Хочется верить, что дети действительно ощутили то тепло, поддержку, внимание, которое им оказываются", - отметила главный специалист. При этом Елена Симакова подчеркнула, что такая помощь и поддержка оказывается детям не только во время акции, но и на протяжении всего года.

Консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик остановилась на наиболее значимых мероприятиях акции. "Это благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики, который прошел с участием главы государства 24 декабря 2020 года, и новогоднее мероприятие во Дворце Независимости. Благотворительный праздник во Дворце Республики собрал 2400 детей. Они получили прекрасные подарки - рюкзачок с новогодней символикой, деревянную игру-пазл "Гордость за Беларусь" и набор конфет. Подарки, безусловно, детям понравились. На высоком уровне был организован и спектакль, проведена культурная игровая программа у елки", - подчеркнула она.

Не менее значимыми были мероприятия и во Дворце Независимости, которые прошли с 4 по 6 января.

"На мероприятия были приглашены дети из многодетных, неполных семей, домов семейного типа, победители олимпиад, конкурсов. Им был представлен интерактивный спектакль "Волшебный мир" с использованием современных информационных технологий, что, конечно, не оставило равнодушными никого из зрителей, - сказала Лариса Емельянчик. - Еще был проведен Белорусский новогодний бал, в котором приняли участие около 350 человек. Мероприятие прошло на высочайшем уровне. Оно и так уже традиционное, но в этот раз было легче готовиться к нему, потому что провели своевременно репетиции. Бал увенчался вручением подарков всем участникам. В нем приняли участие лучшие учащиеся-старшеклассники и студенческая молодежь. И на память им помимо новогодних подарков была еще флешка, где запечатлены не только они как участники бала, но и в целом то действо, которое происходило во Дворце Независимости".-0-