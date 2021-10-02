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Общество
02 октября 2021, 10:05

Боровик: в CNN зачастую в отношении Беларуси освещали события недостоверно

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В CNN зачастую в отношении Беларуси освещали события недостоверно. Такое мнение по итогам интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN в эфире "Беларусь 1" высказал политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

По его словам, если широкая аудитория CNN полностью услышит и увидит это интервью, то это издание будет иметь не совсем благовидный вид. "Поскольку они зачастую в отношении Беларуси освещали события недостоверно. Очень много было дезинформации", - сказал Вадим Боровик.

"Александр Лукашенко - это харизматичный, яркий политик, вышедший из народа, который умеет донести свою информацию. Он уже общался с огромным количеством журналистов. Безусловно, когда ты приходишь к такому человеку, есть определенное волнение, - добавил декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин. - Кроме того, было видно столкновение двух стилей. Ведь в CNN привыкли к поведению своих президентов, конгрессменов. А они выверяют каждое слово. Они очень политкорректны. А там, где есть политкорректность - там нет искренности. И здесь журналист общался с политиком, который говорит то, что думает. Говорит откровенно, предлагает дискуссию, беседу, разговор. А далеко не все к этому готовы".-0-

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