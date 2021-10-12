Бузовский: семья является неотъемлемой частью жизнеустройства государства

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья - неотъемлемая часть жизнеустройства государства, заявил сегодня заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы говорим, что "крепка семья - крепка держава", это не пустые слова, это неотъемлемая часть жизнеустройства государства. Нам необходимо наряду с обсуждением этой проблематики транслировать общественную позицию через СМИ, через источники, которые выступают коммуникационными ресурсами между обществом и органами власти, для получения обратной связи", - сказал Игорь Бузовский.

По его словам, эта работа нацелена на единую цель - укрепление семьи и семейных ценностей. Это особенно важно сегодня, когда идет трансформация общества. Именно на это нацелен и республиканский творческий конкурс "Крепка семья - крепка держава", итоги которого подведены сегодня.

"Конкурс проводится уже 14 лет. Это сильнейший инструментарий, позволяющий нам консолидироваться. Поэтому я искренне благодарен тем, кто поддерживает эту тему", - отметил замминистра.

Основная цель конкурса - реализация задач государственной демографической политики, укрепление престижа института семьи в обществе как основы благополучия общества и государства, популяризация семейных ценностей и традиций.

В конкурсе могли принять участие СМИ, отдельные журналисты СМИ (по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ). На конкурс предоставлялись материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ с 15 октября 2020 года по 15 августа 2021 года. Всего поступило 104 работы от 18 республиканских и 86 региональных СМИ.

Конкурс проводился по следующим номинациям: "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ", "Лучшие материалы в печатных региональных СМИ", "Лучшие материалы, вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие материалы, вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ".

Победителем в номинации "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ" стала обозреватель БЕЛТА, член правления Белорусского союза женщин Алина Гришкевич. В номинации "Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ" отмечен коллектив редакции визуальной информации БЕЛТА.

Организаторы конкурса - Министерство информации и Белорусский союз женщин.-0-

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