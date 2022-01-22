Чуприс о проекте Основного закона Беларуси: эта Конституция является народной

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесенный на референдум проект обновленного Основного закона Беларуси является народной Конституцией. Такое мнение заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс высказала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я люблю в целом этот проект. Он сформирован, соткан из мыслей, чувств и пожеланий граждан. Когда ты работаешь с этими пожеланиями, ты ощущаешь единство с населением, единство духа, воли народа. Единство народа и Президента. И поэтому, конечно, он (проект Конституции. - Прим. БЕЛТА) становится твоим родным. Как мне кажется, он становится родным и в целом для всего населения Республики Беларусь, которое активно подключилось к его обсуждению", - сказала замглавы Администрации Президента.

"Действительно, такое обсуждение, какое было в Республике Беларусь, вряд ли повторится в какой-то из других стран. Проведена огромная работа. Были привлечены широкие слои населения", - подчеркнула Ольга Чуприс. В связи с этим она уверена, что эта подготовленная Конституция является народной.

Замглавы Администрации Президента особо подчеркнула: те или иные перемены в Беларуси проводятся исключительно в законном русле. "Вообще конфликт и противостояние - это самое худшее, что может быть. Белорусов характеризуют как мирных людей, - сказала она. - Что касается своевременности изменений, они появились задолго до 2021 года. Президент давным-давно говорил о необходимости конституционных преобразований, говорил об этом неоднократно".

При этом работа по подготовке проекта обновленной Конституции была сконцентрирована на площадке Конституционного суда. "Это говорит о том, что мы все изменения будем проводить в нашей стране конституционным путем. А все, что не конституционно, то преступно", - сказала Ольга Чуприс.

Она отметила, что Конституция - это, как и любой закон, сухой документ, и его еще надо будет наполнить жизнью: "В зависимости от того, как мы будем его применять на практике, так и складываются наши фактические общественные отношения. Поэтому наполнить жизнью, содержанием Конституцию призваны граждане Республики Беларусь, государственные органы, Президент. Фактически, мы все вместе".

Ольга Чуприс обратила внимание, что при подготовке проекта изменений и дополнений в Основной закон разработчики оставили неизменным то, что было ценным для белорусского общества и государства. "Постарались при работе над Конституцией это не трогать. А скорее развить те ценностные ориентиры, на основании которых выстраивалась наша жизнь", - сказала замглавы Администрации Президента.

Она отметила некоторые, на ее взгляд, ключевые блоки в вынесенном на референдум документе. В нем в частности закреплены ценностные ориентиры белорусского общества. Идет речь о вопросах социальной справедливости, обеспечении благополучия граждан, независимости и процветания страны. Отражены также темы сохранения исторической правды и памяти о героическом прошлом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Мы думаем о человеке, продолжаем думать. Мы защищаем человека, личность. И специально вводим норму о том, что государство обеспечивает защиту персональных данных. Не каждая Конституция может похвастаться таким решением, взять на себя такую степень ответственности", - привела пример Ольга Чуприс.

В проекте уделено внимание и дополнительным социальным гарантиям в отношении отдельных категорий. Таких, как инвалиды, пожилые люди, молодежь, семьи с детьми.

Еще один немаловажный блок касается развития народовластия в Республике Беларусь. "Всебелорусское народное собрание является как раз органом истинного народовластия. Представительным органом. С другой стороны, мы также укрепляем роль парламента. В частности, усиливается его роль и задачи. Он будет работать постоянно, постоянно принимать законы. Даже иерархия нормативных правовых актов, которую мы несколько изменили, будет способствовать именно этому, - сказала замглавы Администрации Президента. - Думаю, что парламентарии чаще будут принимать срочные законопроекты. Которые будут приниматься в течение 10 дней. А с учетом того, что уходят декреты (в настоящее время Президент Беларуси имеет право принимать соответствующие документы, чего не предусмотрено в обновленном варианте Конституции. - Прим. БЕЛТА), то тем более роль парламента усиливается. Кроме того, у парламента появляются новые полномочия на заслушивание таких высших должностных лиц, как Генеральный прокурор, председатель КГК. И ряд других полномочий".

Вместе с тем, заметила Ольга Чуприс, речь не идет о полной перестройке всей системы. "Преемственность сохраняется. И это как раз было ключевой задачей, которую мы старались решать", - сказала она.-0-

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