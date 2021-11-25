"Дальнейший шаг по пути развития народовластия". Сергеенко о проекте обновленной Конституции

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы, содержащиеся в обсуждаемом проекте обновленной Конституции Беларуси, являются дальнейшим шагом по пути развития народовластия. Об этом журналистам заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полагаю, что удалось найти определенный баланс. Это дальнейший шаг по пути развития народовластия в нашей стране", - подчеркнул глава Администрации.

Он особо отметил, что многие статьи социального блока получили дальнейшее развитие. "Государство ни в коем случае не отходит от социальной ориентированности в своей деятельности. Получили развитие многие социальные статьи, но вместе с тем вводится и социальная ответственность граждан перед обществом и государством за свои действия и поступки. Это естественно. Это процесс двусторонний", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации отметил, что в проекте дальнейшее развитие получили государственные институты - парламент, правительство, вопросы, касающиеся полномочий Президента. "И соответственно новая глава, сегодня этому было посвящено достаточно много внимания, - это Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган. Это дальнейшее развитие народовластия", - рассказал он.

По словам Игоря Сергеенко, прошедшее у Президента заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции показало, что в целом подготовленный для обсуждения проект одобрен. "Об этом сегодня говорили многие выступающие, комментировали те или иные статьи, разделы Конституции. Прозвучали сомнения в точности корректировок по отдельным конкретным статьям. В частности, по порядку избрания делегатами ВНС были высказаны уточняющие суждения, по другим отдельным статьям, - отметил глава Администрации. - Процесс творческий. Но в любом случае мы уже практически вышли на финишную прямую и постараемся максимально ее сократить".-0-