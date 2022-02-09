Давыдько: Беларуси и России война не нужна в отличие от украинских властей

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинским и американским властям нужна война в европейском регионе. Такое мнение высказал председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Кому нужна война? Украинской власти очень нужна война. Точно так же, как и американской. Просто позарез. России она не нужна абсолютно. Беларуси (да окститесь!) абсолютно не нужна", - подчеркнул Геннадий Давыдько.
Генеральный директор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в свою очередь отметил, что заявления западных политиков и СМИ, обвиняющих Россию в планировании агрессии против Украины, психологически подготавливают общество к возможности военного конфликта. И таким образом для граждан война становится обыденностью, и они не видят в ней что-то чрезвычайное.-0-
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