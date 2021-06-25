Демидов: попытки Запада навязать Беларуси свои правила игры еще больше объединяют народ

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки Запада навязать Беларуси свои правила игры с каждым разом все больше пробуждают в наших людях чувство народного единения и сплоченности перед лицом внешней угрозы. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.

"То, что сегодня предпринимает коллективный Запад в отношении нашей страны, по другому как вмешательством во внутренние дела суверенного государства не назовешь. Под предлогом транзита "демократических ценностей" западные политики вводят секторальные санкции в отношении наших предприятий, читай, в отношении простых граждан. Особенно циничным это выглядит на фоне скорбной для всего белорусского народа даты - 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны", - сказал сенатор.

Для него смысл таких действий понятен и прозрачен: Запад хочет подрубить корни нашей исторической памяти. "Однако белорусы не позволят кому бы то ни было испытывать на прочность наш патриотизм и право на самоопределение. Попытки Запада навязать Беларуси свои правила игры с каждым разом все больше пробуждают в наших людях чувство народного единения и сплоченности перед лицом внешней угрозы. У Беларуси есть опыт не только работы, но и динамичного развития в условиях внешних санкций, - отметил Дмитрий Демидов. - Как граждане, так и государство, предприятия ищут новые пути развития для себя и за счет этого опережают конкурентов. Перед нами открыты огромные рынки России, Китая и многих других динамично развивающихся стран, на которых мы и так успешно и эффективно работаем. Много вопросов, над которыми надо ускоренно работать, находятся в области импортозамещения и локализации производства. Вводимые санкции вряд ли нанесут серьезный ущерб экономике нашей страны, но послужат катализатором для их решения".

Сенатор считает, что в этой ситуации наступает время для активной и инициативной работы, время новых возможностей. "Думаю, большинство народа сплотится и будет поддерживать суверенитет, независимость и самостоятельность во внешней и внутренней политике вопреки этому давлению", - резюмировал председатель горисполкома.-0-

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