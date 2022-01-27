Депутаты приняли в первом чтении законопроект о профилактике правонарушений несовершеннолетних

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект подготовлен Министерством внутренних дел во исполнение требований ст.7 закона от 6 января 2021 года №93-З "О введении в действие кодексов" и внесен в Палату представителей Советом Министров. Цель его подготовки - приведение положений закона от 31 мая 2003 года №200-З "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в соответствие с Кодексом об административных правонарушениях, который введен в действие с 1 марта 2021 года.

В частности, законопроект предусматривает дополнение принципов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних таким принципом, как учет наилучших интересов ребенка при принятии государственными органами, иными организациями решений в отношении несовершеннолетних. Ст.5 закона №200-З дополняется положением, предусматривающим организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в отношении которых применены профилактические меры воздействия в виде предупреждения или мер воспитательного воздействия.

"Определяется конкретный перечень административных правонарушений, при совершении которых индивидуальная профилактическая работа с детьми проводится только учреждениями образования, - отметил министр внутренних дел Иван Кубраков. - Кроме того, предусматривается возможность помещения в специальное учебно-воспитательное или специальное лечебно-воспитательное учреждение несовершеннолетнего, к которому за совершение отдельных административных правонарушений в течение года четыре раза применялись профилактические меры воздействия в виде предупреждения или мер воспитательного воздействия. Речь идет о таких правонарушениях, как умышленное причинение телесного повреждения, мелкое хищение, умышленное уничтожение либо повреждение имущества, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, занятие проституцией, заведомо ложное сообщение и некоторые другие правонарушения".

Вводится новая категория несовершеннолетних, с которыми инспекции по делам несовершеннолетних будут проводить индивидуальную профилактическую работу. -0-

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