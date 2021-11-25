Для беженцев на границе уже доставлено свыше 100 т гуманитарной помощи

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для беженцев на границе со всей страны уже доставлено свыше 100 т гуманитарной помощи. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталия Толкачева, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 18-й день нахождения беженцев на белорусско-польской границе. К пункту их временного размещения ежедневно доставляется гуманитарная помощь, в том числе продукты питания, средства гигиены, теплая одежда.

"К ситуации в Беларуси нет равнодушных. Партии гуманитарной помощи принимаем со всей страны ежедневно. Уже поступило свыше 100 т грузов. Беженцам роздано около 90 т продуктов и других необходимых вещей", - отметила Наталия Толкачева. Она рассказала, что приемом, распределением помощи, формированием продуктовых наборов, обеспечением горячего питания для беженцев ежедневно занимаются волонтеры. Помимо представителей Красного Креста в этой работе задействованы волонтеры от БРСМ, союза женщин, профсоюзов, а также ежедневно приезжают добровольцы из районов области. Каждый день в этой работе задействованы около 30 человек.

Волонтеры также проводят анкетирование, изучают потребности отдельных людей, чтобы точечно оказывать помощь, особенно детям и женщинам - им зачастую требуются средства гигиены и ухода за детьми, которые выдаются ежедневно.-0-