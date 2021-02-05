Доктор политических наук: суверенитет и гражданский мир - непререкаемые ценности образовательного процесса

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенитет нашей страны, сильное государство, гражданский мир - непререкаемые ценности образовательного и воспитательного процесса. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой политологии юридического факультета БГУ Нина Антанович.

"Эти же ценностные ориентиры являются основополагающими для моей деятельности по подготовке кадров, в том числе высшей научной квалификации", - отметила доктор политических наук. Направление ее научной и научно-педагогической деятельности связано с совершенствованием методологии политической науки, изучением методов политического анализа в системе академической и прикладной политологии.

Нина Антанович обратила внимание, что развитие политологии как специальной дисциплины в белорусском научном и образовательном пространстве происходило синхронно со становлением государства. На сегодняшний день действует несколько политологических научных и образовательных школ: в Академии управления при Президенте, Белорусском государственном университете, других вузах.

Профессор поделилась, что ее становление как ученого и практически вся профессиональная деятельность неразрывно сопряжены именно с кафедрой политологии БГУ, которая была в ряду первых кафедр политической науки, созданных в независимой Беларуси. В прошлом году кафедра отметила свое 30-летие. С 1994 года она действует на юридическом факультете Белорусского государственного университета.

"Наши студенты и выпускники, помимо профессиональных компетенций в области изучения политических и правотворческих процессов, приобретают, на наш взгляд, главное качество - ответственность за самостоятельные решения. Мы учим студентов делать объективные выводы, - продолжила профессор. - Для нас важно подготовить специалистов, способных формировать конструктивные идеи на пользу белорусскому обществу и государству в модели "мир, согласие, развитие".

Нина Антанович участвовала в церемонии вручения Президентом Беларуси дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. "Этот событие важное и символичное, как проявление высокой государственной поддержки развития социально-политической науки в нашей стране", - подчеркнула она.-0-