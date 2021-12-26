26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность вакцины "Спутник Лайт" в предупреждении тяжелых форм COVID-19 превышает 85%, сообщила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

Вакцина "Спутник Лайт" достаточно давно используется в России, в Беларуси она появилась несколько позже. "Но и в нашей стране есть опыт ее использования", - отметила Ирина Глинская.

Она пояснила, что это векторная вакцина, аналогичная первому компоненту "Спутника V".

"Эффективность вакцины "Спутник Лайт" при циркуляции различных штаммов - около 80%. Если говорить конкретно о дельта-штамме, то здесь эффективность, как и у других вакцин, несколько ниже - в районе 70%", - сказала Ирина Глинская.

Между тем она обратила внимание: главная цель, с которой и проводится вакцинация против COVID-19, - предупредить развитие тяжелых форм и госпитализации. "И здесь эффективность вакцины "Спутник Лайт" больше 85%. Это достаточно высокая цифра, и она гораздо выше, чем при использовании отдельных двухкомпонентных вакцин", - заключила заместитель главного врача.

Серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь". Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения дают ответы на разные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет. Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.-0-