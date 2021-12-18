Эксперт о масштабном соцопросе: белорусы видят стремление силовых структур к обеспечению безопасности страны

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы видят стремление силовых структур к обеспечению безопасности страны, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя результаты исследования "Беларусь. Мнение о будущем", сообщает БЕЛТА.

В частности, 44,1% белорусов считают, что за последний год улучшилась обороноспособность страны. Уровень доверия армии, согласно социсследованию, составляет 70,6%, правоохранительным органам - 62,5%.

"Мы видим, что выполнение силовыми структурами, Министерством обороны тех норм права, которыми регламентирована их деятельность, плюс стремление к справедливости, обеспечению безопасности наших граждан, естественно, вселило доверие, уважение к силовым структурам Министерства обороны", - сказал Алексей Авдонин.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-

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