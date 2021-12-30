Эксперт о проекте Конституции: народ волнуют изменения, которые происходят в Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационные структуры Республиканского общественного объединения "Белая Русь" активно включаются в обсуждение изменений и дополнений Конституции Беларуси. Для этого сегодня активизировалась работа общественных приемных объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

В работе общественных приемных принимают активное участие ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов". В день начала сбора предложений в проект Конституции прием граждан в Минской городской организации "Белая Русь" провели заместитель председателя "Белой Руси" Сергей Пигарев, первый заместитель председателя БСЖ Светлана Ситникова, первый заместитель председателя БООВ Юрий Луцык.

"На протяжении года в общественные приемные "Белой Руси" (их 150 по республике) поступали обращения граждан. Люди приходили со своими предложениями, мыслями, заявлениями по поводу того, что бы они хотели увидеть в новом проекте Конституции, какие вопросы хотят увидеть вынесенными на референдум. Мы обрабатывали и систематизировали все эти данные, делали сводный отчет и представляли его разработчикам проекта Основного закона, - сказал Сергей Пигарев. - Как только был опубликован проект Конституции, стали поступать звонки с просьбами о записи на прием. Сегодня начало нашей активной работы по обработке предложений о дополнениях, отзывов, мнений людей об изменениях, которые внесены в новую редакцию. Основной упор мы будем делать на горячей линии, потому как эпидемическая обстановка продолжает оставаться достаточно сложной, людям также может быть проблематично выехать в райцентр. Все это будет приобщено к нашему итоговому отчету".

По его словам, белорусский народ волнуют изменения, которые происходят в стране. "Люди понимают, что с этой Конституцией им жить не один десяток лет. Равнодушных нет. Сегодня с утра поступают звонки на горячую линию с конкретными предложениями. Например, от граждан, которые родились в Беларуси, по каким-то причинам выехали в Россию, теперь вернулись обратно. С их видом на жительство они не имеют права голосовать. Они очень бы хотели получить это право, чтобы этот вопрос был предусмотрен в новой Конституции. Звонят люди и по бытовым проблемам, но главное, на что мы нацелены, - обработка предложений по проекту Конституции. Далее мы систематизируем, сколько было предложений по определенным статьям, выделим те вопросы, к которым у людей особое внимание, и представим результаты разработчикам новой редакции".

Единая республиканская горячая линия общественного объединения работает 30 декабря 2021 года и с 3 января 2022 года (по будням) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 8 (017) 374-19-48, 8 (017) 392-67-32.-0-

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