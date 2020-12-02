Эксперты прогнозируют рост давления на Беларусь и призывают к мобилизации госаппарата и общества

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики прогнозируют усиление давления Запада на Беларусь и призывают заранее к этому готовиться. Данная тема обсуждалась во время круглого стола в "СБ. Беларусь сегодня" в развитие озвученных Президентом данных спецслужб о вовлеченности соседних государств в раскачивание ситуации в нашей стране.

Так, по мнению кандидата философских наук, доцента, заведующего отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николая Щекина, начался широкомасштабный, глубоко эшелонированный, длительный и бескомпромиссный передел мира.

На кону - полезные ископаемые, земля, трудовые ресурсы, но главное - всеобъемлющий технологический и информационный контроль над людьми. Затевая свою региональную игру, Варшава и Вильнюс даже не заметили, как сами стали спусковым механизмом в совершенно других интересах и в иной геополитической цели.

"Думаю, известные "протестуны" постепенно будут выведены из игры. И дай бог, чтобы бескровно. Ведь традиционно сам жанр работы западных спецслужб в подобных мероприятиях не предполагает оставлять свидетелей. Скорее всего, определенные организации уже подыскивают новые кандидатуры. Поэтому считаю, что работу с кадровым корпусом страны нам следует усилить по всем секторам. 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сокрушался о провале интервенции в Беларусь. Следует ожидать второго раунда - более жесткого давления. Предполагаемый приход к власти демократов в США не оставляет иллюзий: главным инструментарием будут санкции. Это прежде всего коснется банковской и финансовой сфер, после чего вновь предприняты будут попытки раскачать трудовые коллективы и силовые структуры, - отметил Николай Щекин. - Нельзя упускать из виду и неутешительные, но хорошо спланированные определенными мировыми кругами промежуточные итоги пандемии COVID-19 и мировой экономический кризис. Роль интернет-ресурсов возрастет. Следовательно, нам безотлагательно необходимо выработать комплекс мер по всем направлениям безопасности, скорректировав Концепцию национальной безопасности и Конституцию в данном контексте, не останавливая при этом общенациональный диалог и решение текущих задач в сфере экономики. Система государственного управления, как и все общество, должна быть мобилизована. Время самоуспокоения прошло".

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин также прогнозирует, что в будущем нас однозначно ожидает изменение форм борьбы по отношению к Беларуси.

"Условный сценарий по раскачиванию белорусского общества, можно сказать, потерпел фиаско, и блицкрига не получилось. Военно-политическая авантюра по захвату территории или создание условий по активизации темы притеснения польского или в целом католического меньшинства в Гродненской и Брестской областях как повод для введения туда миротворческих сил НАТО - этот сценарий также стал неправдоподобным и уже не может быть реализован. Поэтому ныне, скорее всего, будут рассматриваться варианты по дальнейшему усилению экономического и финансового давления на Беларусь через различные виды санкций, попытки ухудшения социально-экономической ситуации в нашей стране. Но надо понимать, что те же наши страны-союзники и партнеры, с которыми мы взаимодействуем (в первую очередь Китай, Россия, страны ЕАЭС), четко осознают, что сегодня западный рубеж, где находится Беларусь, является наиболее важным".

В свою очередь руководитель информационно-аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский напомнил, что Беларусь за последнее время уже пережила "общенациональную забастовку", "народный трибунал" и "народный ультиматум", которые начинались с масштабной информационно-психологической атаки на сознание нашего общества, но по итогу закончились пшиком.

"По признанию самих организаторов цветной революции в нашей стране, в Беларуси уже применили 80% рекомендаций из пресловутой методички Джина Шарпа, но пока безрезультатно. Более того, внутриполитическая ситуация в нашей стране выглядит более стабильно в сравнении с Польшей. И есть все основания полагать, что "режим Лукашенко" справится с очередным вызовом, а вот подобной уверенности в политическом будущем Дуды и Моравецкого пока нет. Благодаря народной поддержке белорусский Президент в политическом плане уже пережил многих своих могильщиков. Кто сейчас помнит имена Ханса-Георга Вика, Жозе Мануэла Баррозу, Радослава Сикорского, Карла Бильдта и прочих ярых хулителей Беларуси? Нельзя исключать, что и нынешняя плеяда "демократических крестоносцев", все эти Кулебы, Линкявичюсы, Моравецкие, повторит бесславную судьбу своих предшественников", - спрогнозировал эксперт. -0-

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