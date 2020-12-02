Шпаковский: главную скрипку в антибелорусских мелодиях играет Польша

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главную скрипку в ансамбле исполнителей антибелорусских мелодий играет Польша. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал руководитель информационно-аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

По его словам, сведения, озвученные Президентом во время встречи с медработниками, были получены благодаря возможностям спецслужб, в том числе по каналам взаимодействия с Россией. По сути, Беларусь имеет документальные подтверждения недружественных планов в отношении нашей страны со стороны ряда соседних государств, за спиной которых, очевидно, прячутся более состоятельные игроки.

"Главную скрипку в ансамбле исполнителей антибелорусских мелодий играет Польша. Варшава многие годы готовила инфраструктуру влияния в Беларуси, поддерживая оппозиционные политические партии, финансируя различные образовательные программы и "независимые" СМИ. На один только телеканал "Белсат", ответвлением которого является одиозный Telegram-канал Nexta, из польского бюджета было потрачено более $100 млн, - отметил Александр Шпаковский. - В августе Варшаве показалось, что настала пора получать дивиденды от сделанных вложений. Положение белорусского государства показалось польскому руководству настолько безнадежным, что даже рассматривались планы военной интервенции в нашу страну. "Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше", - фантазировал в близком кругу польский премьер-министр Моравецкий. Наверное, именно к польским планам следует отнести информацию руководителя российской разведки Сергея Нарышкина о том, что для дестабилизации обстановки в Беларуси иностранные спецслужбы планировали убийство "значимого религиозного деятеля".

Аналитик напомнил, что создание casus belli (формального повода) - давний прием, используемый для обоснования акта агрессии, защита же католической веры и польского национального меньшинства в Беларуси могла быть поддержана польским обществом, отвлечь внимание от собственных проблем.

"А то, что это внимание надо отвлекать, наглядно показали события октября - ноября, когда в самой Польше начались масштабные протесты населения против власти. Однако не внутренние польские протесты остудили воинственный пыл варшавской верхушки, а тот факт, что белорусское государство устояло, - подчеркнул Александр Шпаковский. - Руководство страны и большая часть общества достаточно быстро сориентировались в ситуации, на западные рубежи страны были переброшены наиболее боеспособные подразделения белорусской армии, на границе с Польшей прошли совместные белорусско-российские военные учения. К варшавским стратегам пришло понимание, что блицкриг провалился, придется играть вдолгую, что потребует дополнительных ресурсов и материальных затрат. "Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции", - с горечью констатировали в польских политикоформирующих кругах в конце августа - начале сентября". -0-

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