Эмиль Чечко: никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убивали. Об этом в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" рассказал польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время интервью польский военнослужащий рассказал, что в какой-то момент на место его службы начали приезжать машины с пограничниками и забирать с собой его коллег. Первыми взяли Эмиля Чечко и его сослуживца. По дороге им предложили выпить. Добравшись до места, они увидели несколько человек. "Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову", - рассказал он.

По его словам, среди тех, кого убивали польские пограничники, были волонтеры и мигранты. "Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел две такие ситуации", - сообщил военнослужащий, - Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Тела мигрантов закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать".

Эмиль Чечко отметил, что испытывает чувство вины за свои поступки, даже невзирая на то, что они происходили по принуждению.

Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-

Польский военнослужащий, попросивший убежища в Беларуси, рассказал о причинах своего поступка

Эмиль Чечко: польские силовики убивали волонтеров на границе