Форум работающей молодежи "За нами будущее" может стать традиционным

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский форум работающей молодежи "За нами будущее" по актуальным вопросам реализации государственной молодежной политики начал работу сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В обучающем мероприятии принимают участие 45 представителей республиканского совета работающей молодежи. В совет входят молодежные лидеры БРСМ предприятий-флагманов, таких как ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", ОАО "Нафтан", ОАО "Беларуськалий" и других. В течение трех дней участники проведут ряд образовательных мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств молодежи с использованием современных научных и педагогических достижений, усовершенствуются в вопросах реализации государственной молодежной политики, поделятся опытом работы.

"Этот форум первый, и мы полагаем, что он станет хорошим стартом для того, чтобы на регулярной основе его проводить. Важно, чтобы молодые люди, зная, что у них есть единомышленники с различных предприятий страны, могли обменяться контактами, поддерживать связь и делиться опытом в дальнейшем. Также мы рассматриваем их как потенциальную аудиторию для переподготовки в специалистов по работе с молодежью. Наверное, стратегическая задача государства на сегодня в том, чтобы обучение происходило на уровне "равный разговаривает с равным", - отметила заведующая кафедрой молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы Елена Игнатович.

Центральным мероприятием первого дня станет открытый диалог "Работающая молодежь Беларуси". Сегодня состоятся раунды интерактивного знакомства и командообразования, диагностический опрос молодежи "Я - лидер", интерактивный модуль кейс-технологий по развитию креативного мышления лидеров, тренинг "Тайм-менеджмент: инструменты управления временем и ключевые компетенции лидера". Кроме того, запланированы интерактивная викторина "Молодежные объединения Беларуси", презентация деятельности РОО "Жизнь без наркотиков". Опытом работы поделится с ребятами РСОО "Белорусский комитет молодежных организаций".

Завтра участники молодежного интенсива посетят город Жодино. У монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой состоится патриотическая акция "Память сердца" с возложением цветов и зажжением лампад. Затем пройдут два образовательных визита в ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" и ОАО "Свiтанак". Ближе к вечеру в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске с молодыми людьми встретится протоиерей Федор Повный. Большая программа запланирована и в заключительный день. Начнется она с экскурсии в Музей современной белорусской государственности. Затем пройдет Open Space "Успешные практики работы с молодежью на предприятиях". За чашечкой кофе в проекте "Мировое кафе" молодежные лидеры обсудят развитие патриотизма среди молодежи белорусских предприятий.

"Когда мы встречались со многими из сегодняшних участников еще в Гродно и обсуждали наши дальнейшие мероприятия, то увидели желание побольше узнать о государственной молодежной политике. И вот мы к этому пришли. Я думаю, что за эти три дня участники получат новые знания и практики", - подчеркнула секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

Молодежный интенсив продолжится до 24 апреля на базе Республиканского института высшей школы, а также крупнейших предприятий Жодино. Организаторами обучающего мероприятия выступили Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским институтом высшей школы.

Республиканский совет работающей молодежи был создан при ЦК БРСМ в феврале 2018 года на полях первого слета работающей молодежи, который проходил в Орше, с целью формирования и подготовки молодежного кадрового резерва.-0-

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Фото Оксаны Манчук