ФОТОФАКТ: Палатки с едой в логистическом центре для беженцев

17 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. Беженцев в пункте размещения в транспортно-логистическом центре обеспечивают горячей пищей - питание организовано несколько раз в день.

Сегодня беженцам доставили чай и вареные яйца. На обед будут выдавать горячую кашу и также чай. Готовку обеспечивают военные. Организации, неравнодушные граждане также продолжают доставлять беженцам продукты, из которых формируют продуктовые наборы. Сегодня утром, например, беженцам выдавали молоко, йогурты, кондитерские изделия, хлеб. В первую очередь помощь выдается женщинам и детям.

ГПК: беженцев продолжают размещать в отапливаемых помещениях