Гайдукевич: Запад разрушает международную систему права

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны своими действиями разрушают международную систему права. Такое мнение БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Польский Сейм принял закон о беженцах. Удивляться не будем, теперь их будут выгонять из Польши, даже не давая им возможности заявить о предоставлении убежища. Таким образом, беженец, попавший в Польшу через границу с Россией, Беларусью или Украиной, немедленно будет доставлен обратно на границу и ему будет запрещен въезд на территорию Польши, даже если беженец просит подать заявление о предоставлении международной защиты, - отметил депутат. - А чего вы лезли в Ирак, Сирию, Афганистан со своими сказками о свободе и демократии? Кто давал вам право бомбить города, расстреливать людей, вводить свои войска, выкачивать нефть, газ, ресурсы? Сегодня вы бросили этих людей! Они идут к вам, вы же первые пришли. Кто вас звал?"

В связи с этим депутат считает, что у Запада нет морального права поучать другие страны. "И потом вы соберетесь в Европарламенте и будете принимать смешные резолюции по Беларуси и России. И думаете, кто-то в Минске или Москве будет воспринимать их без улыбки. И сейчас вы учите Беларусь и Россию? Чему? Мы не бомбили Ирак и Югославию. Мы всегда только спасали вас. Вы разрушаете международную систему права. Но, в конечном итоге, это ударит по вам, так было всегда", - подытожил Олег Гайдукевич.-0-