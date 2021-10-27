Гигин: в белорусском вопросе ICAO находится под сильнейшим политическим давлением Запада

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском вопросе Международная организация гражданской авиации (ICAO) находится под сильнейшим политическим давлением Запада. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что предварительное расследование подтвердило правоту белорусской стороны. Кстати говоря, эксперты об этом говорили с самого начала. Потому что по имеющимся международно-правовым соглашениям, договорам, актам страна в своем воздушном пространстве имеет право в экстренных случаях (а по ряду показателей не только в экстренных) посадить самолет, если это не создает угрозы находящимся там пассажирам. Очевидно, что никакой угрозы не было, самолет был посажен в соответствии со всеми нормативными документами", - обратил внимание Вадим Гигин.

Политолог убежден, что сейчас Международная организация гражданской авиации находится под сильнейшим политическим давлением Запада. "И они пытаются найти какой-то компромисс между справедливым понятным экспертным заключением, которое подтвердит правоту белорусской стороны, и тем, что от них требуют", - сказал он.

Такого мнения придерживается и депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. "Видите, что творят с международным правом? Если бы было хоть одно нарушение с белорусской стороны, оно было бы опубликовано через неделю, а может быть, в этот же день после инцидента", - отметил политик.

Как сообщалось, 13 октября на заседании Совета ICAO должны были быть рассмотрены два вопроса, касающиеся Беларуси. Это промежуточный отчет о расследовании причин экстренной посадки борта Ryanair в Минске и жалоба белорусской стороны на дискриминационные санкции со стороны Запада. Однако, когда пришло время рассматривать эти темы, организаторы заседания заявили, что мероприятие не может продолжиться по техническим причинам. Его перенесли на 25 октября.

Совет ICAO 25 октября рассмотрел промежуточный доклад о результатах расследования. Там отметили, что белорусская сторона предоставила большой объем документов, аудио- и видеоматериалов и по-прежнему рабочей группе требуется больше времени для установления всех обстоятельств события. Также было отмечено, что нет уверенности, что группа подготовит окончательный отчет в ходе текущей 224-й сессии и он может быть перенесен на следующую сессию - февраль 2022 года.-0-