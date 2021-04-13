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13 апреля 2021, 11:45

Глава Союза поляков: в Беларуси каждый может реализовать себя независимо от национальности

Александр Сонгин. Фото из архива
Александр Сонгин. Фото из архива

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый может реализовать себя как личность и построить карьеру независимо от национальности и вероисповедания. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал председатель общественного объединения "Союз поляков в Беларуси", депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Сонгин.

"На жизнь в стране, личностное и профессиональное становление, карьеру национальность человека не влияет. Если гражданин Республики Беларусь независимо от этнической принадлежности соблюдает законы, никаких к нему вопросов ни у государства, ни у окружающих не будет", - подчеркнул Александр Сонгин.

Слова о том, что права поляков в Беларуси ущемляют, по его мнению, безосновательны. "Мне уже более 50 лет. В отношении себя, родителей, бабушек, дедушек, дядей и тетей, соседей по родным местам, которые также поляки, никогда не чувствовал притеснения. Честно, даже не было повода задаться такой мыслью. Всегда дружно жили на родной земле и не сталкивались с какой-то неприязнью", - рассказал Александр Сонгин. По его мнению, карьера, возможность развиваться зависят прежде всего от личных качеств человека, его трудолюбия, умения решать поставленные задачи, а никак не от национальности или вероисповедания.

Депутат обратил внимание, что немало поляков сегодня работает на руководящих должностях в разных отраслях. Очень много их и в не чужой для Александра Сонгина сфере образования: ранее он работал директором школы, начальником районного, а затем и областного управления образования.

"Ни разу не сталкивался, чтобы на профессиональном поприще делили кого-то по национальному признаку. К слову, не проводил анализ, но думаю, что я не единственный поляк в парламенте. Много ли белорусов из числа национальных меньшинств за рубежом представлены в высших органах власти тех стран, которые сегодня нас критикуют?" - обратил внимание Александр Сонгин.

По его словам, поддержке и развитию польской культуры, традиций, языка в стране уделяется большое внимание. Речь как о крупных мероприятиях, таких как фестиваль национальных культур в Гродно, фестиваль "Полонез" в Слониме, праздник ремесленников "Казюки", так и локальных, но не менее важных - конкурсах и олимпиадах чтецов польской поэзии и знатоков языка, тематических встреч в учреждениях образования. "Никто не запрещает изучать польский язык, использовать его в семейном общении, спеть песню во время праздника, культурного мероприятия. На встречах нашего объединения я всегда стараюсь произнести несколько фраз на польском. К слову, сейчас стал активным пользователем польской библиотеки в Гродно, читаю книги различной тематики. Никаких вопросов не возникает", - добавил Александр Сонгин.

Он подчеркнул, что при этом полякам да и представителям других национальностей не стоит забывать, что все они прежде всего граждане Республики Беларусь. Важно ценить и сохранять межнациональный, конфессиональный мир и благополучие. Некоторым силам такая ситуация, может, не нравится. Все то хорошее, что нарабатывалось годами и делается сейчас, воспринимается в штыки. "На мой взгляд, критиковать всегда проще, чем закатать рукава и сделать что-то позитивное", - резюмировал депутат.-0-

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