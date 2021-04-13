В Беларуси созданы благоприятные условия для жизни нацменьшинств - глава белорусской диаспоры украинцев

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы благоприятные условия для жизни и самореализации нацменьшинств. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Белорусского общественного объединения украинцев "Ватра", декан гуманитарного факультета Института современных знаний имени А.М.Широкова Владислав Кадира.

"Великий исторический путь, совместно пройденный белорусами и украинцами, дает основания утверждать, что единство наших народов - состоявшийся факт и оно не может быть разрушено в будущем. Главными приоритетами белорусского государства всегда были миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность и благополучие народа. Хотелось бы, чтобы эти ценности страна сохранила и в будущем. Особенно важно не утратить атмосферу взаимопонимания между представителями разных национальностей, которые проживают в Беларуси", - сказал Владислав Кадира.

По его словам, в Беларуси созданы благоприятные условия для жизни и самореализации нацменьшинств. "Украинцы пытаются хранить в своей среде родной язык, обычаи, культурные, художественные и бытовые традиции, то есть свою национальную самобытность. Большой вклад в сохранение национальных ценностей, развитие сотрудничества в сферах истории, культуры вносят художественные коллективы украинской диаспоры, которые участвуют в мероприятиях, посвященных государственным праздникам страны, а также в других событиях республиканского и местного значения, тем самым обогащая духовную жизнь белорусского общества", - отметил председатель объединения украинцев.

Владислав Кадира подчеркнул, что болью в сердцах украинцев отзываются трагические события в восточных регионах суверенной Украины, где гибнут люди. "Мы надеемся, что Беларусь никогда не повторит этот страшный путь, успешно преодолеет все испытания мировыми кризисами и будет дальше следовать по пути мира и стабильности", - заключил он.-0-

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