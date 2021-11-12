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12 ноября 2021, 17:35

Главы ведущих конфессий Беларуси приняли обращение к европолитикам и верующим в связи с миграционным кризисом на границе

Руководители четырех ведущих религиозных конфессий страны во время встречи с уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси Александром Румаком
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители ведущих конфессий Республики Беларусь приняли обращение к политикам европейских государств и верующим в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ митрополит Минско-Могилевский Римско-католической церкви Иосиф Станевский, муфтий Мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир Шабанович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

"Трагические события, связанные с миграционным кризисом, происходящие в настоящее время на миролюбивой и многострадальной белорусской земле, человеческое горе и боль тысяч людей, замерзающих на границах наших государств, побудили нас обратиться к вам, - говорится в документе. - Основные мировые религии проповедуют любовь к ближнему своему и призывают к милосердию, добру и состраданию. Слово Божье говорит нам о том, что странники мы пред Ним и "пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле и нет ничего прочного".

"Мы, руководители ведущих конфессий Республики Беларусь, обращаемся к политикам современных экономически развитых и благополучных европейских государств. Не вина этих людей, что они, покинув свои родные земли, где идут военные действия, ищут лучшей судьбы для себя и своих детей. Не вина их в том, что от безысходности и страха они, преодолевая тысячи километров, всевозможные трудности и лишения, вынуждены искать убежище в других странах. Путь к своему лучшему будущему в Европе эти люди ищут через Беларусь. Люди всех национальностей и вероисповеданий хотят жить под мирным небом и видеть улыбки на лицах детей", - говорится в обращении.

В документе отмечается: "Совсем скоро христианский мир воспоет славу родившемуся Христу. Многие дома будут украшены к Рождеству Христову, символизируя желание принять рожденного Бога в своем сердце. Ожидая милости и чудес Божьих в своей жизни, подражая Творцу, мы можем сотворить чудо сами. В этот период уходящего года во всех традиционных религиях верующие более активно творят дела благотворительности, милосердия и помощи нуждающимся, посвящая их Богу. Что в этом году мы преподнесем в дар Богу? Ведь у каждого беженца, ожидающего решения своей судьбы на европейской границе, есть своя личная трагедия. Их слезы, пролившиеся от боли на родной земле, продолжают проливаться".

"Каждый человек, созданный по образу и подобию Божьему, имеет право быть услышанным и понятым, жить в мире, быть уверенным в своем завтрашнем дне и будущем своих детей, - отметили руководители конфессий Беларуси. - В ожидании Рождества Христова и Нового года призываем политиков, всех верующих и просто неравнодушных людей Европы к мудрости, милосердию и состраданию, к спасению людей, находящихся без крова, в состоянии отчаяния. Мы все призываемся словом Божьим к скорейшему разрешению сложившейся ситуации - дать им не только надежду и совет, а необходимую помощь и возможность реализовать свои чаяния".

"Сегодня мы должны задуматься: а что ждет нас в недалекой перспективе? что будет завтра? Ведь каждому из нас надлежит дать ответ перед Господом за свои деяния, так как на земле мы только пришельцы и странники. Да будет со всеми нами мир и Божье благословение!" - говорится в обращении руководителей ведущих конфессий Республики Беларусь.-0-

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