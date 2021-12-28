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28 декабря 2021, 13:01

Головченко: благодаря акции "Наши дети" каждый ребенок почувствует, что в мире есть место чудесам

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28 декабря, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня детский дом семейного типа Маргариты и Юрия Галиновских в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна примерно 25 лет проводит акцию "Наши дети", в ходе которой не только чиновники всех уровней, но и руководители организаций, банков, предприятий посещают места, где детям особенно нужна забота и внимание - интернаты, дома семейного типа, опекунские семьи, больницы, чтобы в эти чудесные новогодние праздники подарить им частичку добра, тепла и внимания", - сказал Роман Головченко.

В республике благоприятно складывается ситуация с детьми, которые по разным причинам остались без попечения родителей. "У нас довольно высокая динамика закрытия традиционных интернатов, которые раньше были повсеместно распространены. Каждый год увеличивается количество детей, переезжающих из домов-интернатов в более семейные учреждения, такие как дома семейного типа. Например, только в Жодино три таких дома. И тот интернат, функционировавший раньше, сейчас закрылся, потому что практически все дети разъехались по семьям, где они могут жить в условиях, приближенных к настоящим семьям, - отметил премьер-министр. - Есть позитивная динамика: дети со временем возвращаются в свои биологические семьи. На это также настроены те, кто работает с ребятами, с их биологическими родителями. И это приносит свои плоды".

По словам Романа Головченко, около 1 млн ребят по всей стране поучаствуют в акции "Наши дети". "Конечно же, это игрушки, подарки, праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это очень важно и нужно. Около Br3,5 млн будет потрачено, чтобы кому-то купить недостающее оборудование, где-то сделать ремонт, купить другие подарки - то, что необходимо в воспитании детей. В целом государство создает хорошие условия для развития домов семейного типа", - подчеркнул глава правительства.

"Дети, попавшие в сложную ситуацию, нуждаются в особом внимании. Мы хотим, чтобы благодаря акции "Наши дети" каждый ребенок почувствовал, что в жизни есть место чудесам", - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко тепло пообщался с детьми возле новогодней елки, а также во время чаепития. Он передал ребятам сладкие подарки, компьютер и многофункциональное устройство для печати. "Самое главное - берегите свою большую семью, уважайте родителей, помогайте им во всем, помогайте друг другу, будьте дружны. От себя лично и всего правительства нашей страны поздравляю вас с наступающим Новым годом", - сказал Роман Головченко.

Дети в свою очередь вручили премьер-министру новогоднюю картину, сделанную собственноручно.

Маргарита и Юрий Галиновские с 2006 года работают родителями-воспитателями. За это время они проявили себя как грамотные специалисты, смогли создать психологически комфортную обстановку для развития личности каждого ребенка. За все время восемь воспитанников вернулись в биологические семьи. Сейчас в доме семейного типа воспитываются семеро приемных детей. Семья проживает в благоустроенном жилом двухэтажном доме. У всех несовершеннолетних есть отдельные спальные места, места для занятий, отдыха и игр. Есть соответствующие возрасту детей книги и игрушки, а также необходимая одежда, обувь, предметы гигиены, канцелярские принадлежности.

Во время рабочей поездки в Жодино Роман Головченко также посетил Белорусский автозавод и принял участие в производственном совещании.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-

Фото Оксаны Манчук

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