Головченко: олимпийское движение в Беларуси имеет большое будущее

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси олимпийское движение имеет большое будущее, заявил на торжественном вечере в честь 30-летия НОК премьер-министр Беларуси Роман Головченко, наградивший организацию почетной грамотой Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы воспитаем не одно поколение спортсменов, чемпионов и патриотов нашей страны. Мы знаем, что наши спортсмены могут проявить силу, мужество и твердость в спортивной борьбе, и мы по праву ими гордимся. Уверен, олимпийское движение в нашей стране имеет большое будущее", - сказал Роман Головченко.

Как отметил премьер-министр, прошедшие годы были временем становления олимпизма в Беларуси. Это было не только время преодоления трудностей, но и время больших побед, достигнутых в том числе благодаря вниманию со стороны государства. "Прошедшие 30 лет были временем становления олимпийского движения в независимой Беларуси, преодоления трудностей на этом пути, достижений и больших побед. А также уверенного следования олимпийским идеалам, ценностям, популяризации физической культуры. Динамичное развитие олимпийских видов спорта стало возможным благодаря в том числе и вниманию государства, - подчеркнул Роман Головченко. - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко твердо определил спорт одним из важнейших направлений социальной политики. Избрание главы государства в 1997 году президентом НОК Беларуси стало мощнейшим импульсом развития спорта. Вы знаете, что в Беларуси построены и реконструированы многочисленные спортивные комплексы. В том числе и объекты мирового уровня. Созданы прекрасные условия для занятий физической культурой и спортом. Для наиболее выдающихся спортсменов учреждены именные стипендии".

Роман Головченко отметил, Беларусь, несмотря ни на что, продолжает придерживаться принципа - спорт должен оставаться вне политики. "Как открытая и гостеприимная страна мы проводили, проводим и будем проводить международные соревнования самого высокого уровня. Республика Беларусь - полноправный член мировой олимпийской семьи и, несмотря на всяческие инсинуации, мы тесно взаимодействуем с МОК, ЕОК, АНОК. Одним из важнейших направлений деятельности НОК Беларуси всегда было и будет сотрудничество с данными организациями для продвижения девиза "Спорт вне политики", - добавил он.

По мнению премьер-министра, сегодняшнее мероприятие - повод вспомнить тех, кто ковал победы, оставившие след в истории страны. "Юбилей - это прекрасный повод вспомнить ветеранов: тех, кто замечательными победами, своим трудом и талантом закладывал принципы олимпизма в стране. В этот день будет уместным отдать должное многим поколениям спортсменов и тренеров, которые оставили след в истории наших спортивных побед. Каждая из них наполняет гордостью наш народ. Высокие достижения наших атлетов - это, конечно же, повод для тех мальчишек и девчонок, которые становятся на спортивную тропу", - заключил Роман Головченко.-0-