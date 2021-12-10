Экипировку для национальной сборной на Игры-2022 презентовали в Минске

Во время показа
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время торжественного вечера, посвященного 30-летию Национального олимпийского комитета, состоялась презентация экипировки национальной олимпийской сборной Беларуси на Игры-2022 в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.
Вновь, как и перед летней Олимпиадой в Токио, выбор сделан в пользу отечественного производителя - частного торгового унитарного предприятия "Соло-Пинск".
Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами этой фирмы.
Как отметили во время презентации, одежда удобная, легкая и понравилась спортсменам, присутствующим на показе.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-
Фото Андрея Покумейко