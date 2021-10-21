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21 октября 2021, 12:10

Головченко: все вновь установленные места захоронений времен ВОВ будут мемориализированы

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все вновь установленные места захоронений времен Великой Отечественной войны будут мемориализированы, заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы думали, что наши предшественники сделали достаточно для того, чтобы установить все памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, мемориализировать места массовых казней белорусского народа. Действительно, была проделана огромная работа, но масштаб этой трагедии настолько велик, что, наверное, за все послевоенные годы, Советского Союза и времен уже независимости Беларуси мы не смогли достичь стопроцентного результата, и с учетом постоянно открывающихся новых фактов и обстоятельств на это потребуются еще долгие годы, - сказал Роман Головченко. - Вся белорусская земля - памятник тех преступлений, которые творили захватчики в нашей стране. Эта работа (по установлению мест захоронений времен ВОВ. - Прим. БЕЛТА) активизировалась в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. За короткий период времени, начиная с лета, уже проделана большая работа и вскрываются все новые страшные события тех дней. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все места расправ над мирным населением и военнопленными на территории нашей страны. В будущем все места, которые до сих пор были неизвестны, будут мемориализированы. Будет увековечена память жертв. А прокурорские работники в рамках расследования приобщат к материалам уголовного дела эти страшные находки, которые будут подтверждать факты геноцида белорусского народа в период 1941-1944 годов".

Сегодня в лесном массиве вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады проводится осмотр и изъятие костных останков и других предметов из вскрытой ямы-могилы времен Великой Отечественной войны - места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного в ходе расследования уголовного дела о геноциде.

Генпрокуратура в ходе расследования уголовного дела о геноциде получила сведения о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. Согласно архивным сведениям, количество погребенных там с 1941 по 1944 год превысило 38 тыс. человек. Тщательный анализ полученной следствием информации из различных источников позволил обнаружить в лесном массиве вблизи въезда на полигон одно из таких мест - в нем могут находиться останки более 8 тыс. человек.

"Что касается этого места непосредственно, то его важность очень велика. Это достаточно крупное, если можно так сказать, по количеству жертв место преступления немецко-фашистских захватчиков. В окрестностях Минска до сегодняшнего дня было известно несколько таких мест массовых захоронений. Это известный мемориал "Тростенец", лагерь в Масюковщине, "Дрозды" - место расстрела советских военнопленных и это, наверное, четвертое место, которое сейчас установлено. О его существовании было известно. Сразу после войны в рамках работы Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории БССР было установлено место массовых расстрелов мирного населения, советских военнопленных. Это целый ряд массовых захоронений. Но, к сожалению, в то время не было принято достаточных мер для того, чтобы зафиксировать их и мемориализировать. Может, не до того было, надо было страну восстанавливать срочно. Поэтому, к сожалению, ориентиры потерялись, - отметил премьер-министр. - Знали о том, что где-то в этом районе находится массовое захоронение, и обелиск на 9-м км Московского шоссе как раз таки относится к этим событиям".

Роман Головченко подчеркнул, что военнослужащими и работниками прокуратуры было приложено немало усилий для того, чтобы идентифицировать место массового расстрела советских граждан. "И дальше будет вестись работа по установлению оставшихся ям-могил. По подсчетам комиссии, не менее 30 тыс. граждан (мирного населения, военнослужащих) здесь захоронены. Поэтому, работа будет продолжена по поиску и, конечно, будет производиться увековечение их памяти. Пока определяется: либо это будет перезахоронение к существующим мемориалам, либо будет создание нового мемориала. Это зависит от многих факторов, - добавил он. - В таких местах особенно остро ощущаешь то, что происходило с нашим народом, людьми, каким испытаниям они подверглись, насколько бесчеловечными были агрессоры, захватчики. Происходило это совсем недавно по историческим меркам, поэтому это живая материя памяти, ощущение того, когда замученные наши предки смотрят уже на нас с высоты и, наверное, дают нам возможность вспомнить и сохранить эту память. Сделать все, чтобы такого больше не повторилось".

Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших тут в годы войны зверств.-0-

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