Грызлов: количество участников "Союзной решимости" соответствует Венскому документу

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество войск и вооружений, участвующих в российско-белорусских учениях "Союзная решимость - 2022", не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

"На эти учения прибыли и войска наши, российские, и вооружение. Хочу сразу обратить внимание, что есть некая планка по количеству участников учений и по количеству вооружения. Она установлена решениями 2011 года (Венский документ 2011 года. - Прим. БЕЛТА). Эта планка не превышена, и поэтому беспокоиться тут не о чем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Борис Грызлов также заявил, что Москва поставит Минску то оружие, которое посчитает возможным, "это общепринятая практика" для укрепления отношений между странами. "Я знаю, что во время встречи министра обороны Шойгу и президента Беларуси Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию, ничего экстраординарного в этом нет. Мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика для укрепления нашей союзной группировки и нашей западной границы", - сказал он.

В то же время он отметил, что НАТО подтягивает свои силы к границе Беларуси со стороны Польши. "Мы видим, что НАТО подтягивает и вооружения ближе к границам нашего Союзного государства, в частности в Польшу, и подтягивает представителей своих ВС, и это уже не единицы, даже не сотни, это тысячи", - цитируют дипломата РИА Новости.-0-

Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты

Грызлов: интеграция России и Беларуси помогает эффективно противостоять западным санкциям