18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интенсивная терапия требуется 1% зараженных омикроном пациентов, рассказала корреспонденту "Медвестника" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова, сообщает БЕЛТА.

"Показатель летальности в европейских странах на 75% ниже, чем при заражении дельтой. Интенсивная терапия требуется 1% пациентов, что в 4,3 раза меньше, чем при заболевании, вызванном другими штаммами", - отметила Оксана Романова.

При этом, подчеркнула она, в высказываниях ведущих инфекционистов мира сохраняются большие опасения по поводу ситуации с омикроном. Еще в ноябре 2021 года эксперты ВОЗ назвали новый тип "вариантом, вызывающим беспокойство".

Оксана Романова отметила, что короткий инкубационный период, высокая заразность и тотальное распространение среди населения могут стать причиной коллапса системы здравоохранения. Удвоение числа зараженных происходит за 1,5-2 дня, риск реинфекции составляет 13%.-0-