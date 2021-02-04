4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый житель Беларуси за 2020 год посетил врача-стоматолога в среднем 1,6 раза, сообщил журналистам главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии Андрей Матвеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году количество пациентов, которые обратились к нам для профилактики заболеваний полости рта, составило около 21%, из которых 10% практически здоровы или были ранее санированы. Это говорит о том, что все больше наших граждан заботятся о сохранении стоматологического здоровья, ведь по канонам стоматологии каждый из нас не менее 2 раз в год должен посетить врача-стоматолога с профилактической целью. За прошлый год каждый житель в среднем посетил врача-стоматолога 1,6 раза", - сказал Андрей Матвеев.

Он сообщил, что за последние 10 лет число людей, которые приходят к стоматологам на профилактические осмотры, выросло в полтора-два раза. "С начала работы программы профилактики стомзаболеваний лишь каждый десятый приходил с этой целью. На сегодня мы имеем каждого пятого", - уточнил главный врач. В Минске до сих пор работает городская программа по профилактике стоматологических заболеваний. Пилотный проект, реализуемый в одной из школ микрорайона Лошица, показал положительные результаты: заболеваемость кариесом у детей к окончанию школы снижена в 2-3 раза.

По словам Андрея Матвеева, эта практика будет продолжена благодаря новой программе профилактики стоматологических заболеваний.

В целом белорусская стоматология активно развивается по всем инновационным направлениям современной медицины.

В государственном секторе стоматологической службы задействовано более 10 тыс. медработников, из них 37,2% - врачи-стоматологи, две трети которых заняты в бюджетном секторе. В республике обеспеченность стоматологическими кадрами на 10 тыс. населения составляет 5,3 промилле, а общая численность врачей-стоматологов от общего количества врачей составляет 9,8%. Эти показатели сопоставимы со средними значениями по Европейскому региону Всемирной организации здравоохранения. Среди стоматологических кадров 85% работников - с высшим медицинским образованием.

Ежегодно 9 февраля в мире отмечается профессиональный праздник врачей-стоматологов.-0-

Стоматологическая служба более чем на 90% выполнила показатели по платным услугам и их экспорту