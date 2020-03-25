Китай демонстрирует Беларуси свою твердую и неизменную поддержку - посол

25 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай демонстрирует Беларуси свою твердую и неизменную поддержку. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, комментируя оказываемую стране помощь в виде медицинских средств.

"Китайское правительство приняло решение предоставить белорусской стороне набор реагентов для обнаружения коронавируса, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки, бахилы и другие медицинские средства", - сказал дипломат.

Китайские экспресс-тесты на коронавирус доставят в Беларусь 1 апреля В качестве гуманитарной помощи Китай передаст Беларуси более 2 тыс. тест-систем, костюмы и др.

Китай и Беларусь поддерживают тесные контакты с момента возникновения эпидемии коронавируса и оказывают друг другу взаимную помощь. "После вспышки эпидемии в Китае Беларусь сразу же протянула руку помощи китайской стороне. Глава белорусского государства лично направил специальное послание председателю КНР, а также по его поручению незамедлительно была отправлена гуманитарная помощь китайской стороне. После нескольких тяжелых месяцев борьбы с заболеванием ситуация в Китае претерпела позитивные изменения", - отметил дипломат.

Цуй Цимин также позитивно оценил принимаемые в Беларуси меры по борьбе с коронавирусом.

"Тесное сотрудничество и взаимная поддержка между Китаем и Беларусью в общей борьбе с эпидемией отражают высокий уровень китайско-белорусских отношений", - подчеркнул посол.

Накануне состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Цуй Цимином, во время которой шла речь о развитии сотрудничества двух стран по различным направлениям.-0-