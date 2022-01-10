Клишевич: информационное поле стало главным фронтом, на котором идут мировые сражения

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное поле - главный фронт, на котором идут мировые сражения. Об этом заявил во время круглого стола "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Информационное поле на сегодняшний день - главный фронт, на котором идут в том числе и мировые сражения и где концентрируются основные вопросы оказания негативного влияния и разрушения нашего общества. Мы знаем: захватить внешне нашу землю невозможно. Мы этого никогда не позволим сделать. А вот разрушить государство и захватить его изнутри - такие попытки неоднократно были и у нас в стране. Мы знаем, что и за пределами это сегодня происходит", - сказал Сергей Клишевич.

Депутат отметил, что мы должны быть готовы отражать все недружественные действия, попытки захватить умы нашей молодежи и в целом населения. "Чтобы развивать общество в той плоскости, которая нужна нашему народу, а не тем, кто преследует интересы иностранных государств", - подчеркнул он.-0-

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Фото Максима Гучека