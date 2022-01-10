Аналитик БИСИ: к выработке подходов в обеспечении информбезопасности необходимо подходить комплексно

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К выработке подходов в обеспечении информационной безопасности необходимо подходить комплексно, заявила во время круглого стола "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Богомаз.

"Информационная сфера развивается колоссальными темпами, ведь именно в интернете обеспечивается реализация современных потребностей и интересов не только общества в целом и отдельных социальных групп, но и конкретного человека, формируется его мировоззрение. Поэтому к выработке подходов в обеспечении информационной безопасности необходимо подходить комплексно, обеспечивая сбалансированный сплав научных и практических подходов с привлечением специалистов из разных областей: педагогов, психологов, в области IT-технологий, правоохранительных органов", - рассказала Ольга Богомаз.

По ее словам, перспективным видится дальнейшее развитие направлений работы по обеспечению информационной безопасности учащихся с учетом возрастных особенностей школьников. "Так, например, в начальной школе важно уделять внимание рискам, связанным с негативным воздействием в сети посторонних лиц, а также совместной работе с родителями, направленной на формирование у детей навыков безопасного поведения в интернете, информированию о позитивном контенте в интернете. В 5-6-х классах - опасностям, с которыми может столкнуться ребенок в интернете, культуре организации компьютерного досуга и профилактике игромании, особенностям возникновения компьютерной зависимости и способам ее профилактики, изучению таких понятий, как мошенники, сетевой этикет и навязчивые предложения в интернете. В 7-9-х классах важно уделять внимание вопросам кибербезопасности, правилам защиты от вредоносных программ, особенностям современного цифрового мира как киберпространства, а также обучению подростков и родителей приемам противодействия деструктивным феноменам интернет-коммуникации (троллинг, моббинг, кибербуллинг)", - отметила аналитик.

В старшей школе акцент следует делать на формировании правопослушного поведения в сфере информационной безопасности с разъяснением ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. "А также разъяснять технологии манипулирования в информационном пространстве, источники деструктивного информационно-психологического воздействия и особенности деятельности современных медиа, распространяющих деструктивный контент. Особое внимание необходимо уделять правилам информационной гигиены учащихся", - подчеркнула Ольга Богомаз.

В 2021 году в издательском центре Национального института образования вышло в свет пособие "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности". "Оно затрагивает важную тему, актуальность которой сложно переоценить. Как представляется, это учебное пособие выступает основой для дальнейшего объединения усилий ученых и практиков из различных сфер науки и практики для дальнейшего развития направления обеспечения информационной безопасности. Безусловно, оно будет востребовано в образовательных учреждениях и станет настольной книгой для учителей школ и средних специальных учреждений", - дополнила аналитик.-0-

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Фото Максима Гучека