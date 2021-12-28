Клишевич: предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, сообщает БЕЛТА.

"Те конституционные изменения, которые предлагаются, - укрепят стабильность и дальнейшее поступательное развитие", - рассказал Сергей Клишевич.

Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность высказать свое предложение.

"Что касается политических заявлений, так скажем, наших оппонентов. Им эта Конституция была не нужна. Изменения не нужны. Им нужна просто власть, причем даже не им, а тем, кто их спонсирует, содержит их и призывает к таким несанкционированным, незаконным действиям. Конечно же, им нужны силовые варианты разрешения споров и конфликтов в нашей стране. Это то, что сегодня требуют их зарубежные спонсоры. Конечно же, мы этого не допустим. Мы уже сегодня видим, что общество это понимает", - добавил парламентарий.-0-

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