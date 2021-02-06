Кочанова на конференции БСЖ: важно видеть проблемные вопросы в обществе и помогать их решать

6 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин силен не своей численностью, а умением объединять людей, стремлением решать проблемные вопросы. Об этом сказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, выступая сегодня на VII Республиканской отчетно-выборной конференции БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова рассказала, что давно является членом Белорусского союза женщин, поэтому не понаслышке знает о деятельности этого общественного объединения. "Быть членом Белорусского союза женщин - огромная ответственность, большая работа и умение не просто видеть те проблемные вопросы, которые стоят на определенном этапе развития страны, но и помогать их решать", - сказала председатель Совета Республики.

"В рядах БСЖ состоят около 140 тыс. женщин со всей страны. Но не численностью сильна эта женская организация. Дела союза, каждого его участника видны на предприятиях, учреждениях, если они делаются не формально, а по зову сердца. "И чувствуем мы женскою душою, когда слезами полнится Земля" - эти слова гимна БСЖ особенно актуальны сегодня", - добавила Наталья Кочанова.

При этом председатель Совета Республики выразила уверенность: "От нашей совместной работы зависит многое. Мы обязаны работать на опережение. Для нас главное - мир и спокойствие в стране. Надо больше показывать наши достижения, а их ведь очень много. Нам надо открыто гордиться своей страной".

"Надо дойти до каждого человека, до каждого предприятия", - подчеркнула Наталья Кочанова, обратив внимание на то, что в стране сохранена социальная направленность развития государства.

Председатель Совета Республики также сказала о важности того, чтобы ряды БСЖ пополнялись молодежью, которая привносит новые идеи на благо развития Беларуси. "Должно быть молодежное крыло, которое будет перенимать и продолжать добрые традиции, это правильный подход", - отметила Наталья Кочанова.

Она поблагодарила тех, кто стоял у истоков создания Белорусского союза женщин, которому в этом году исполнится 30 лет.-0-

Фото Рамиля Насибулина