Кочанова: здоровье граждан было и остается приоритетным направлением соцполитики государства

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровье граждан всегда было и остается приоритетным направлением социальной политики государства, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время открытия второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и восьмого съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весьма важно, что это масштабное мероприятие проводится в Минске - в ведущем медицинском вузе нашей страны. И мы рады приветствовать наших друзей, которые приехали к нам сегодня. Здравоохранение и здоровье граждан в нашей стране всегда были и остаются приоритетным направлением социальной политики. Я искренне признательна нашим врачам-кардиологам, и мы гордимся их работой. Ведь это сотни тысяч спасенных жизней", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, в нашей стране система здравоохранения развивается достаточно эффективно. "При государственной поддержке возводятся новые объекты здравоохранения, реконструируются, модернизируются действующие, оснащаются новым современным оборудованием медицинские объекты. Президент уделяет самое пристальное внимание развитию медицины в нашей стране", - отметила спикер.

Наталья Кочанова также зачитала приветствие Президента Беларуси делегатам II съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.

Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и восьмой съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16-17 сентября на базе Белорусского государственного медицинского университета. В мероприятии принимают участие специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.

В ходе пленарного заседания прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. В рамках мероприятия также пройдет Конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".

Организаторы мероприятия - Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.-0-