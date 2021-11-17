Кривошеев: в Беларуси созданы демократичные условия для работы прессы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы демократичные условия для работы прессы, заявил журналистам председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская власть ведет себя в отношении журналистов максимально корректно", - сказал Андрей Кривошеев. По его словам, все, кто из аккредитованных журналистов выразил желание работать на границе, - делает это.

"Мы видели абсолютно лицемерное и хамское заявление Министерства иностранных дел Польши, которое предложило всем польским международным журналистам, которые хотят освещать события на границе с польской стороны, - проследовать на белорусскую сторону и заниматься своей профессиональной деятельностью с территории Беларуси. С одной стороны, это действительно хамство и нарушение международных конвенций, соглашений, решений Европейского суда по правам человека, Суда Европейского союза в Люксембурге, а с другой стороны - подтверждение того факта, что в Беларуси созданы гораздо более демократичные условия для работы прессы", - подчеркнул председатель БСЖ. -0-

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